গাংনীতে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা, র‍্যালি ও মহড়া অনুষ্ঠিত

অক্টোবর ১৩, ২০২৫ ৬:৫৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহযোগিতায় আলোচনা সভা ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার দুপুরের দিকে জোরপুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় মুক্তমঞ্চে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাবিদ হাসানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান,জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসান আল নূরানী, বামুন্দী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অফিসের স্টেশন অফিসার নাসির উদ্দিন, সহকারী শিক্ষক হুমায়ুন কবীর সুমন, শিক্ষার্থী ইসরাত জাহান, তাসিন আহমেদ। এদিকে এর আগে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষে একটি র‍্যালি বের করা হয়।

গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাবিদ হাসানের নেতৃত্বে র‍্যালিটি জোরপুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়। র‍্যালিতে বামুন্দী শাখা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর সদস্য, জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। পরে সেখানে অগ্নিনির্বাপন মহড়া অনুষ্ঠিত হয়।



