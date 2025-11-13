বৃহস্পতিবার, ১৩ই নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৮শে কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২১শে জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
গাংনীতে আমজাদ হোসেনকে বিজয়ী করতে বিএনপির মিছিল-সমাবেশ

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ১৩, ২০২৫ ৮:৪৯ অপরাহ্ণ

গাংনী প্রতিনিধি :

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের বিএনপির মনােনিত প্রার্থী ও সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হােসেনকে বিজয়ী করতে ধানের শীষের পক্ষে মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
প্রথমে গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া বাজার সংলগ্ম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

পরে তেঁতুলবাড়ীয়া ও পলাশীপাড়া গ্রামে মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।
সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের বিএনপির মনােনিত প্রার্থী ও সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হােসেন।

বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন,গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, মেহেরপুর জেলা কৃষক দলের আহবায়ক মাহবুবুর রহমান।

এসময় বক্তব্য রাখেন বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।




