গাংনীতে আমজাদ হোসেনকে বিজয়ী করতে বিএনপির মিছিল-সমাবেশ

গাংনী প্রতিনিধি :
মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের বিএনপির মনােনিত প্রার্থী ও সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হােসেনকে বিজয়ী করতে ধানের শীষের পক্ষে মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার বিকেলে মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
প্রথমে গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া বাজার সংলগ্ম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
পরে তেঁতুলবাড়ীয়া ও পলাশীপাড়া গ্রামে মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।
সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের বিএনপির মনােনিত প্রার্থী ও সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হােসেন।
বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন,গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, মেহেরপুর জেলা কৃষক দলের আহবায়ক মাহবুবুর রহমান।
এসময় বক্তব্য রাখেন বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।