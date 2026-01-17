গাংনীতে আরএমপি ওয়েলফেয়ার সােসাইটির বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজ :
মেহেরপুরের গাংনীতে প়ল্লী চিকিৎসকদের সংগঠন আরএমপি ওয়েলফেয়ার সােসাইটির বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার দুপুরে জেলার গাংনী উপজেলার পূর্বমালসাদহ গ্রামস্থ ধানসিঁড়িটি এন্ড রেস্টুরেন্টে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সােসাইটির জেলা শাখার সভাপতি আব্বাস আলী।
প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সােসাইটির কেন্দ্রীয় কমিটির মহা সচিব আমিনুল ইসলাম।
বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর তাহের ক্লিনিকের পরিচালক ডাক্তার আবু তাহের।
অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সােসাইটির জেলা শাখার কােষাধাক্ষ আবুল বাসার।
সােসাইটির জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক জিয়াউর রহমানের সঞ্চালনায়-
এসময় বক্তব্য রাখেন সােসাইটির জেলা কমিটির প্রচার সম্পাদক শামীম শিশির,সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক পিন্টু মিয়া,সােসাইটির মুজিবনগর উপজেলা কমিটির সভাপতি শাফাত জামান,গাংনী উপজেলা শাখার সভাপতি মাহবুবুর রহমান, মুজিবনগর উপজেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক সেলিম খান,সােসাইটির অন্যতম সদস্য ইলিয়াস হােসেন প্রমুখ।