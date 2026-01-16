শনিবার, ১৭ই জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৩রা মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৭শে রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত গাংনীতে আল-হেরা ফাউন্ডেশনের উদ্যােগে কম্বল বিতরণ
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীতে আল-হেরা ফাউন্ডেশনের উদ্যােগে কম্বল বিতরণ

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ১৬, ২০২৬ ৬:১৪ অপরাহ্ণ
Rojob-tutorial

মেহেরপুর নিউজ :

ঢাকা আল-হেরা ফাউন্ডেশনের উদ্যােগে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মাইলমারী ও ভাটপাড়া গ্রামে শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

শুক্রবার মাইলমারী ফুটবল মাঠে আনুষ্ঠানিক ভাবে এলাকার ১ শতাধিক অসহায় মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়। পরে বিকেলে ভাটপাড়া এলাকাস্থ বিএন কলেজ মাঠে ৩শত অসহায় মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়।

বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সমাজ সেবক জাহিদ হুসাইন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কম্বল বিতরণ করেন,ঢাকা আল-হেরা ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ও ক্যামব্রিয়ান ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজের প্রিন্সিপাল মাে : জাহিদুর রহমান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন ছাত্রনেতা আব্দুল গাফ্ফারসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে মরহুম মোখলেছুর রহমান মুকুল স্মৃতি ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট...

আন্তঃকলেজ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন মেহেরপুর সরকারি কলেজ

আন্তঃকলেজ ফুটবলে টাইব্রেকারে চ্যাম্পিয়ন মেহেরপুর সরকারি কলেজ

আন্তঃকলেজ ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন মেহেরপুর সরকারি কলেজ

আন্তঃকলেজ কেরামে চ্যাম্পিয়ন মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজ ও...

কোলা ইলেভেন স্টারের উদ্যোগে কোলা প্রিমিয়ার লীগ ২০২৬...