গাংনীতে আল-হেরা ফাউন্ডেশনের উদ্যােগে কম্বল বিতরণ

মেহেরপুর নিউজ :
ঢাকা আল-হেরা ফাউন্ডেশনের উদ্যােগে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মাইলমারী ও ভাটপাড়া গ্রামে শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।
শুক্রবার মাইলমারী ফুটবল মাঠে আনুষ্ঠানিক ভাবে এলাকার ১ শতাধিক অসহায় মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়। পরে বিকেলে ভাটপাড়া এলাকাস্থ বিএন কলেজ মাঠে ৩শত অসহায় মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়।
বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সমাজ সেবক জাহিদ হুসাইন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কম্বল বিতরণ করেন,ঢাকা আল-হেরা ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ও ক্যামব্রিয়ান ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজের প্রিন্সিপাল মাে : জাহিদুর রহমান।
এসময় উপস্থিত ছিলেন ছাত্রনেতা আব্দুল গাফ্ফারসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।