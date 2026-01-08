গাংনীতে উপজেলা পর্যায়ে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের উদ্যোগে গাংনী উপজেলা পর্যায়ে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।
বৃহস্পতিবার বিকেলে গাংনী উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে দিনব্যাপী এসব প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত প্রায় ৪০টি ইভেন্টে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে।
এর আগে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন গাংনী উপজেলার ভারপ্রাপ্ত মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম।