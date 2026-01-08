বৃহস্পতিবার, ৮ই জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২৪শে পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৮ই রজব, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীতে উপজেলা পর্যায়ে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

জানুয়ারি ৮, ২০২৬ ৮:৪৯ অপরাহ্ণ
জানুয়ারি ৮, ২০২৬ ৮:৪৯ অপরাহ্ণ
Rojob-tutorial

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের উদ্যোগে গাংনী উপজেলা পর্যায়ে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে গাংনী উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে দিনব্যাপী এসব প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত প্রায় ৪০টি ইভেন্টে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে।

এর আগে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন গাংনী উপজেলার ভারপ্রাপ্ত মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম।




