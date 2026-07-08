গাংনীতে এইচএসসি পরীক্ষার্থী বহিষ্কার ; ২ শিক্ষককে অব্যাহতি

মেহেরপুর নিউজ :
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী-নিশিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজে এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে মোবাইলফোনের মাধ্যমে নকল করার অভিযোগে এক পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। একই সঙ্গে পরীক্ষার দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে ২জন শিক্ষককে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে ।
বুধবার অনুষ্ঠিত ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষার সময় মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সিরাজুল ইসলাম কেন্দ্র পরিদর্শনে গিয়ে এ ব্যবস্থা নেন।
জানা যায়, পরীক্ষা চলাকালে মোবাইল ফোন ব্যবহার করে নকলের অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার পার গোয়াল গ্রাম কলেজের এক পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়।
এ সময় কেন্দ্রে দায়িত্বে থাকা বামন্দী-নিশিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের রসায়ন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আসাদুজ্জামান এবং ইংরেজি বিভাগের সিনিয়র শিক্ষক জেমিন আহমেদকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।
কেন্দ্র সচিব সাজ্জাদুল আলম স্বপন বলেন, পরীক্ষার হলে মোবাইলফোন ব্যবহারের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় এক শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার ও দুইজন শিক্ষককে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন বলেন, এইচএসসি পরীক্ষা সুষ্ঠু ও নকলমুক্ত পরিবেশে সম্পন্ন করতে প্রশাসন কঠোর অবস্থানে রয়েছে। কোনো ধরনের অনিয়মের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।