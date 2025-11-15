গাংনীতে একই পরিবারের ৪ প্রতিবন্ধীর মানবেতর জীবন; খোঁজ নিলেন বিদায়ী জেলা প্রশাসক

মেহেরপুর নিউজ:
ঘরজুড়ে আলো থাকলেও জীবনে যেন অন্ধকার। মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নের ভবানীপুর গ্রামের এমনই এক অসহায় পরিবারের মানবেতর জীবনযাপনের খবর জানাজানি হলে ছুটে যান বিদায়ী জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম। পরিবারের চার সদস্যই প্রতিবন্ধী হওয়ায় কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রতিদিন টিকে আছেন তারা।
শনিবার ভবানীপুর গ্রামের বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী দিনমজুর শাহিনের বাড়িতে গিয়ে জেলা প্রশাসক পরিবারটির সঙ্গে কথা বলেন। এ সময় তিনি খাদ্যসামগ্রী, শীতবস্ত্র ও আর্থিক অনুদান তুলে দেন। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আনোয়ার হোসেন এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শেখ তৌহিদুল কবীর।
পরিবারের করুণ বাস্তবতা তুলে ধরতে গিয়ে জন্মগত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী পারিছা খাতুন বলেন, নিজের অন্ধত্ব সত্ত্বেও সংসারের সব কাজ—রান্নাবান্না, সন্তানদের গোসল, খাওয়ানো—সবই তিনি নিজ হাতে করে থাকেন। তাঁর স্বামী শাহিন বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী হওয়ায় নিয়মিত কাজ করতেও পারেন না। তাদের সংসারে দুই পুত্রসন্তান—পারভেজ (১০) ও হামিম (৭)—কিন্তু দুর্ভাগ্য, দু’জনই দৃষ্টি প্রতিবন্ধী। আত্মীয়স্বজনের সহযোগিতায় চেষ্টা করেও সন্তানদের চোখে আলো ফেরানো সম্ভব হয়নি।
পরিবারটির কথা শুনে বিদায়ী জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম গভীর সহমর্মিতা প্রকাশ করেন এবং তাদের দীর্ঘমেয়াদি সহায়তার ব্যবস্থা নিতে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন।