বৃহস্পতিবার, ২৮শে আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৩ই ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৪ঠা রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত গাংনীতে একসঙ্গে তিন সন্তানের জন্ম, পাশে উপজেলা প্রশাসন
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীতে একসঙ্গে তিন সন্তানের জন্ম, পাশে উপজেলা প্রশাসন

কর্তৃক Meherpur News
আগস্ট ২৭, ২০২৫ ৯:২৭ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুরের গাংনীতে একসঙ্গে তিন সন্তানের জন্ম দিয়েছেন নারগিস খাতুন (২৮) নামে এক গৃহবধূ। গত ১ মার্চ রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্বাভাবিক ও সিজারিয়ানের মাধ্যমে জন্ম নেয় তিন নবজাতক। নবজাতকদের নাম রাখা হয়েছে উমাইয়া ইয়াসমিন সিফা, উবাইদা ইয়াসমিন সাফা এবং আলী হাসান উসামা। বর্তমানে মা ও তিন সন্তান সুস্থ আছেন।

নারগিস খাতুন গাংনী উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নের হাড়িয়াদহ গ্রামের উজ্জ্বল হোসেনের স্ত্রী। খবরটি এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে বুধবার (২৭ আগস্ট) দুপুরে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) আনোয়ার হোসেন নবজাতক ও প্রসূতি মাকে দেখতে তাদের বাড়িতে যান। এ সময় তিনি নবজাতকদের জন্য শিশু খাদ্য এবং প্রসূতি মায়ের জন্য একটি সেলাই মেশিন প্রদান করেন।

এ সময় উপজেলা প্রকৌশলী ফয়সাল হোসেন ও রায়পুর ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান সারগিদুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

ইউএনও আনোয়ার হোসেন বলেন, “আমরা বিষয়টি জানার পর নবজাতক ও প্রসূতি মাকে দেখতে এসেছি। তাদের আর্থিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে নবজাতকদের জন্য শিশু খাদ্য এবং প্রসূতি মায়ের জন্য একটি সেলাই মেশিন দিয়েছি। ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে উপজেলা প্রশাসন ও ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।”

রায়পুর ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান সারগিদুল ইসলাম বলেন, “প্রসূতি মায়ের গর্ভাবস্থার সময়ই আমরা মাতৃত্বকালীন কার্ড করে দিয়েছি। পাশাপাশি ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে সরকারি সব ধরনের সুবিধা দেওয়া হবে।”


