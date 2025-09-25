গাংনীতে এবার ১৮টি মন্ডুপে দুর্গা উৎসব অনুষ্ঠিত হবে

সাহাজুল সাজু :
বাংলার অন্যতম বৃহৎ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উৎসব দুর্গা পূজা এখন দরজায় কড়া নাড়ছে। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। ইতােমধ্যে সারাদেশ জুড়ে চলছে প্রস্তুতির শেষ মুহূর্তের ব্যস্ততা। এরই ধারাবাহিকতায় মেহেরপুরের গাংনীতে দুর্গা উৎসবের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। এবার গাংনী উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের ১৮টি মন্ডুপে দুর্গা উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।
এগুলাে হলাে-গাংনী কেন্দ্রীয় মন্দির,গাংনী কেন্দ্রীয় রাম মন্দির,গাংনী উপজেলার চৌগাছা দাসপাড়া কালি মন্দির,গাঁড়াডােব দাসপাড়া কালি মন্দির, কচুইখালি-জুগিন্দা দুর্গা মন্দির, নিত্যানন্দপুর হরি মন্দির,রায়পুর দাসপাড়া কালি মন্দির, চাঁদপুর দাসপাড়া কালি মন্দির, আমতৈল দাসপাড়া কালি মন্দির, ষােলটাকা কর্মকারপাড়া দুর্গা মন্দির, ষােলটাকা দাসপাড়া কালি মন্দির, মটমুড়া হালদারপাড়া কালি মন্দির, বাওট দাসপাড়া কালি মন্দির, মােহাম্মদপুর দাসপাড়া কালি মন্দির, বেতবাড়ীয়া দাসপাড়া কালি মন্দির, বামন্দী কােলপাড়া কালি মন্দির, ভােমরদহ দাসপাড়া কালি মন্দির ও হিজলবাড়ীয়া দাসপাড়া কালি মন্দির। শারদীয় দুর্গা উৎসব মানেই আনন্দ, ঐতিহ্য, এবং সমাজের সব স্তরের মানুষের অংশগ্রহণে এক বিশাল উৎসব।
মণ্ডপে মণ্ডপে প্রতিমা নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ। শিল্পীরা নিপুণ হাতে শেষ তুলির আঁচড় দিচ্ছেন দেবী দুর্গার চক্ষুদানসহ প্রতিমার সূক্ষ্ম অলংকরণে। পূজামণ্ডপ সাজসজ্জা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকছে। নানা রঙে-আলোয় সাজানো হচ্ছে মণ্ডপগুলো।
পূজাকে ঘিরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। প্রতিটি মণ্ডপে থাকবে পুলিশ, র্যাব ও আনসার সদস্যদের নজরদারি। সেই সাথে থাকবে সিসিটিভি ক্যামেরা ও মোবাইল টিম। এদিকে,এই উৎসবকে কেন্দ্র করে পোশাক, গহনা, প্রসাধনী থেকে শুরু করে খাবারদাবার, ঢাক-ঢোল, ফুল সবকিছুতেই লেগেছে উৎসবের ছোঁয়া।