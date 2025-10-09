বৃহস্পতিবার, ৯ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৪শে আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৬ই রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা আইন-আদালত গাংনীতে কালোবাজারে সার বিক্রির অপরাধে ব্যবসায়ীর জরিমানা
আইন-আদালতবর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীতে কালোবাজারে সার বিক্রির অপরাধে ব্যবসায়ীর জরিমানা

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ৯, ২০২৫ ৭:৫১ অপরাহ্ণ

 ‎ ‎গাংনী প্রতিনিধি :

মেহেরপুরের গাংনীতে কালোবাজারে সার বিক্রয়ের অপরাধে ব্যবসায়ী মাহাবুব হােসেনকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়ীয়া বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা কৃষি অফিসার ইমরান হোসেন। ‎

‎ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে,গাংনী এলাকার সার গোপনে কালাে বাজারে বিক্রির উদ্দেশ্যে মেহেরপুর এলাকায় নেওয়ার সময় সার জব্দ করে প্রশাসন। এ ঘটনায় জড়িত বাঁশবাড়ীয়া বাজারের সার ব্যবসায়ি মাহবুবকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

এসময় সে তার অপরাধের কথা স্বীকার করে। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে মাহবুবকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে নতুন ভোটারদের স্বাগত জানিয়ে ছাত্রদলের মিছিল ও...

মেহেরপুরে সার সংকট নিরসনে কৃষক দলের স্মারকলিপি প্রদান

মেহেরপুরে বিশ্ব হার্ট দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে ধর্মীয় নেতাদের অংশগ্রহণে টাইফয়েড টিকাদান ওয়ার্কশপ

মেহেরপুরে পুলিশ অফিস ও সদর কোর্ট পরিদর্শন করলেন...

ঝাউবাড়িয়া ফুটবল টুর্নামেন্টে চাঁদবিল শেরে বাংলা ক্লাবের দাপুটে...