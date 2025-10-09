গাংনীতে কালোবাজারে সার বিক্রির অপরাধে ব্যবসায়ীর জরিমানা

গাংনী প্রতিনিধি :
মেহেরপুরের গাংনীতে কালোবাজারে সার বিক্রয়ের অপরাধে ব্যবসায়ী মাহাবুব হােসেনকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়ীয়া বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে জরিমানা করা হয়।
ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা কৃষি অফিসার ইমরান হোসেন।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে,গাংনী এলাকার সার গোপনে কালাে বাজারে বিক্রির উদ্দেশ্যে মেহেরপুর এলাকায় নেওয়ার সময় সার জব্দ করে প্রশাসন। এ ঘটনায় জড়িত বাঁশবাড়ীয়া বাজারের সার ব্যবসায়ি মাহবুবকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।
এসময় সে তার অপরাধের কথা স্বীকার করে। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে মাহবুবকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।