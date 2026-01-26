গাংনীতে কৃষি প্রযুক্তি মেলার উদ্বােধন

মেহেরপুর নিউজ :
কৃষির আধুনিকায়ন, উন্নত কলা-কৌশল ও নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে কৃষকদের পরিচিত করতে- মেহেরপুরের গাংনীতে তিনদিন ব্যাপী কৃষি প্রযুক্তি মেলার উদ্বােধন করা হয়েছে।
সােমবার দুপুর১২ টার দিকে গাংনী উপজেলা চত্বরে মেলার উদ্বোধন করা হয়।
যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের সহায়তায় ও গাংনী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এ মেলার আয়োজন করে।
প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মেলার উদ্বােধন করেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক সনজীব মৃধা।
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার আব্দুল্লাহ আল মাসুমের সঞ্চালনায়-অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি অফিসার মতিয়ার রহমান।
এসময় উপস্থিত ছিলেন সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধি, কৃষি উদ্যােক্তাসহ ২শতাধিত কৃষক।