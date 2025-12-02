গাংনী প্রতিনিধি :
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে রাইপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে দােয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।
মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রবিউল ইসলাম।
মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালু,সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দাল হক,গাংনী পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা, সাধারণ সম্পাদক সাইদুর ইসলাম।
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, জেলা ছাত্রদের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লব,ষোলটাকা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি কামরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ও ষােলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান মনি,রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাফর আলীসহ বিএনপির ও তার সংগঠনের নেতাকর্মীরা।
মাহফিল পরিচালনা করেন হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ হাসানুজ্জামান সিদ্দীকী।