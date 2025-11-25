গাংনীতে খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিল

গাংনী প্রতিনিধি:
বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনায় মেহেরপুরের গাংনীতে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মঙ্গলবার দুপুরে দােয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মাহফিলে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের বিএনপির মনােনিত প্রার্থী আমজাদ হোসেন।
দোয়া মিলাদ মাহফিলে বিএনপি নেতা উপাধ্যক্ষ নাসির উদ্দীন,গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বুলবুল, কাথুলী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম রবি, রায়পুর ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান সারগিদুল ইসলাম,রায়পুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক মেম্বার জমশেদ আলীসহ বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।