গাংনীতে খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়া মাহফিল

নভেম্বর ৩০, ২০২৫ ৯:১৫ অপরাহ্ণ

গাংনী প্রতিনিধি :

বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার সন্ধ্যায় গাংনী উপজেলা বিএনপির কার্যালয় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপি দােয়া মাহফিলের আয়োজন করে।

মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজউদ্দীন কালু।

এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আউয়াল, পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা,সাধারণ সম্পাদক সাইদুর ইসলাম,জেলা যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দাল হকসহ বিএনপি ও তার সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।




