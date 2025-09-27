শনিবার, ২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১২ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৪ঠা রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীতে খালের কচুরিপানায় আটকে শিশুর মৃত্যু

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ২৭, ২০২৫ ৯:১৩ অপরাহ্ণ

গাংনী প্রতিনিধি :

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া গ্রামে খালের কচুরিপানায় আটকে ইয়াকুব আলী (১৩) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। শিশু ইয়াকুব তেঁতুলবাড়ীয়া গ্রামের বলতলাপাড়ার ইয়ারুল ইসলামের ছেলে। এবং স্থানীয় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র।

শনিবার দুপুরে তেঁতুলবাড়ীয়া গ্রাম সংলগ্ন বলতলা খালে দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা যুবক সােহেল রানা জানান,ইয়াকুব বন্ধুদের সাথে বলতলা খালে গোসল করতে নেমেছিল। গােসলের এক পর্যায়ে ইয়াকুব খালের কচুরিপানার নিচে আটকে যায়। এসময় তার বন্ধুরা বিষয়টি দ্রুত স্থানীয়দের জানায়। পরে স্থানীয় লােকজন মুমূর্ষু ইয়াকুবকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী একটি চিকিৎসা কেন্দ্রে নিলে,কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘােষণা করেন।



