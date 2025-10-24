গাংনীতে গনি শাহের মাজারে চুরি

গাংনী প্রতিনিধি :
মেহেরপুরের গাংনীতে গনি শাহের মাজারে চুরির ঘটনা ঘটেছে।
বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতের কােন এক সময় জেলার গাংনী উপজেলার ষােলটাকা ইউনিয়নের জুগিরগােফা গ্রামস্থ গনি শাহ এর মাজারে চুরির ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়রা জানান, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে রাত ১টা পর্যন্ত গনি শাহ এর মাজারে সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠান শেষ করে ভক্তরা সবাই নিজ নিজ বাড়িতে যায়। পরের দিন সকালে মাজারে এসে দেখতে পায় মাজারের ৩টি গিলাপ (চাদর) চুরি হয়েছে। সেই সাথে মাজারের দানবাক্স ভেঙে টাকা চুরির অপচেষ্টা করে চােরেরা। এবং দানবক্সটি মাজরের পাশে এক খালে ফেলে যায়।
এদিকে,খবর শুনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনােয়ার হােসেন ও গাংনী থানার ওসি বানী ইসরাইলসহ পুলিশের একটিদল।
মাজারের ভক্ত ইউনুস আলী জানান, রাতে মাজারে শিরনী অনুষ্ঠান শেষে তারা সেখান থেকে চলে যায়। সকালে এসে তারা মাজারে টাঙ্গিয়ে রাখা গিলাপ চুরি হয়েছে। সেই সাথে ফুলের মালা ছেড়া এবং মাজারের আঙ্গিনার বাঁশের তৈরী বেড়া ভাঙ্গা দেখতে পান।
গাংনী থানার ওসি বানী ইসরাইল ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, কে বা কারা এধরণের কাজ করেছে,তা চিহ্নিত করে তাদের আইনের আওতায় নেয়া হবে।
গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনােয়ার হােসেন জানান,খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। অপরাধী যেই হউক,তদন্ত সাপেক্ষে তাদের বিচার হবে।