রবিবার, ১১ই জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২৭শে পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২১শে রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত গাংনীতে গাঁজা ও চাঁদাবাজির টাকা সহ ছাত্রদল নেতা আটক
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীতে গাঁজা ও চাঁদাবাজির টাকা সহ ছাত্রদল নেতা আটক

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ১১, ২০২৬ ১০:১৯ অপরাহ্ণ
Rojob-tutorial

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় গাঁজা ও চাঁদাবাজির টাকা সহ শিশির আহমেদ (২৫) নামে গাংনী পৌর ছাত্রদলের সদস্য সচিবকে আটক করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। শনিবার (১০ ডিসেম্বর) রাতের দিকে গাংনী পৌর শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাজারপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়।

আটক শিশির আহমেদ গাংনী পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমানের ছেলে।

জানা যায়, চাঁদাবাজি ও মাদক সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে জড়িত থাকার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাংনী ক্যাম্পের সেনাসদস্যরা এ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে শিশির আহমেদের কাছ থেকে ১০০ গ্রাম গাঁজা, চাঁদাবাজির ৫৩ হাজার টাকা, একটি মোবাইল ফোন এবং ৭টি সিম কার্ড উদ্ধার করা হয়।

গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) আল মামুন জানান, আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গাংনীতে প্রচন্ড শীত : হাসপাতালে রােগীদের ভীড়

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০২৬: মুজিবনগর উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠদের...

মেহেরপুরে গণভোটের প্রচারণা ও আচরণবিধি প্রতিপালনে জেলা প্রশাসনের...

গাংনীর সাহারবাটী ইউনিয়নে দরিদ্র-অসহায়দের মাঝে কম্বল বিতরণ অব্যাহত

মেহেরপুরে জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির...

মেহেরপুরে জেলা মাদক নিয়ন্ত্রণ কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত