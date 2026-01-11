গাংনীতে গাঁজা ও চাঁদাবাজির টাকা সহ ছাত্রদল নেতা আটক

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় গাঁজা ও চাঁদাবাজির টাকা সহ শিশির আহমেদ (২৫) নামে গাংনী পৌর ছাত্রদলের সদস্য সচিবকে আটক করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। শনিবার (১০ ডিসেম্বর) রাতের দিকে গাংনী পৌর শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাজারপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়।
আটক শিশির আহমেদ গাংনী পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমানের ছেলে।
জানা যায়, চাঁদাবাজি ও মাদক সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে জড়িত থাকার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাংনী ক্যাম্পের সেনাসদস্যরা এ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে শিশির আহমেদের কাছ থেকে ১০০ গ্রাম গাঁজা, চাঁদাবাজির ৫৩ হাজার টাকা, একটি মোবাইল ফোন এবং ৭টি সিম কার্ড উদ্ধার করা হয়।
গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) আল মামুন জানান, আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।