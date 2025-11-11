গাংনীতে গ্রাম আদালত কার্যক্রম বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

গাংনী প্রতিনিধি :
মেহেরপুরের গাংনীতে গ্রাম আদালত কার্যক্রমের বিকেন্দ্রীকৃত,পরীবিক্ষণ,পরিদর্শন ও মূল্যায়ন (ডিএমআইই) পদ্ধতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মঙ্গলবার সকালে গাংনী উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা প্রশাসন প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। এতে সহযােগিতা করে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন সমবায় মন্ত্রণালয়।
প্রশিক্ষণ প্রদান করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনােয়ার হােসেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, প্যানেল চেয়ারম্যান,পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা,হিসাব সহকারী ও কাম কম্পিউটার অপারেটরগণ।
আয়োজনে সঞ্চালনা করেন গ্রাম আদালতের উপজেলা সমন্বয়কারী মাে.বাবুল আক্তার।
সার্বিক সহযােগিতা করেন গ্রাম আদালতের স্টাফ আলমগীর কবির।