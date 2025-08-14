গাংনীতে ঘরের ছাদ থেকে পড়ে গৃহবধূর মৃত্যু

গাংনী প্রতিনিধি :
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চৌগাছা গ্রামে নিজ বাড়ীর দ্বিতীয় তলা ছাদ থেকে পড়ে কুরছিয়া খাতুন (৫৫) নামের এক গৃহবধূ নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার দুপুর ২টার সময় এ ঘটনা ঘটে। নিহত কুরছিয়া চৌগাছা গ্রামের আব্দুল মতিন এর স্ত্রী।
স্থানীয়রা জানান, কুরছিয়া খাতুন নিজ বাড়ীর দ্বিতীয়তলার ছাদের উপর থেকে নারিকেল গাছের ডগা কাটছিলেন। এ সময় পা পিছলে ছাদ থেকে নিচে পড়ে গিয়ে গুরুতর ভাবে আহত হন। এ সময় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে, কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
এব্যাপারে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল জানান,খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়েছে, সেখানে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।