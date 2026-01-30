গাংনীতে চরমােনাইসহ বিভিন্ন দলের ২৫ কর্মীর জামায়াতে যােগদান

মেহেরপুর নিউজ :
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার জালশুকা গ্রামে চরমােনাইসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ২৫ জন কর্মী বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীতে যােগদান করেছেন।
বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ৯টার দিকে জালশুকা গ্রামে আনুষ্ঠানিক ভাবে যােগদান অনুষ্ঠিত হয়।
মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের জামায়াতে ইসলামীর মনােনিত প্রার্থী ও জেলা জামায়াতের সূরা সদস্য নাজমুল হুদার হাত ধরে এসব কর্মীরা যােগদান করেন।
এসময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা জামায়াতের আমীর ডাক্তার রবিউল ইসলাম ও সেক্রেটারি মাওলানা মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম,গাংনী পৌর জামায়াতে ইসলামীর আমীর আহসান হাবীবসহ দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীবৃন্দ।