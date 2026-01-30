শুক্রবার, ৩০শে জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৬ই মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১০ই শাবান, ১৪৪৭ হিজরি
গাংনীতে চরমােনাইসহ বিভিন্ন দলের ২৫ কর্মীর জামায়াতে যােগদান

জানুয়ারি ৩০, ২০২৬ ৯:৩৫ পূর্বাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজ :

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার জালশুকা গ্রামে চরমােনাইসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ২৫ জন কর্মী বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীতে যােগদান করেছেন।

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ৯টার দিকে জালশুকা গ্রামে আনুষ্ঠানিক ভাবে যােগদান অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের জামায়াতে ইসলামীর মনােনিত প্রার্থী ও জেলা জামায়াতের সূরা সদস্য নাজমুল হুদার হাত ধরে এসব কর্মীরা যােগদান করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা জামায়াতের আমীর ডাক্তার রবিউল ইসলাম ও সেক্রেটারি মাওলানা মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম,গাংনী পৌর জামায়াতে ইসলামীর আমীর আহসান হাবীবসহ দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীবৃন্দ।




