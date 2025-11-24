গাংনীতে ছাত্রী ধর্ষণের অভিযোগে সেই প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা

গাংনী প্রতিনিধি :
অশ্লীল ভিডিও ভাইরাল হওয়া মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা এইচবি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সেই প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদ এর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা দায়ের করেছেন একই বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণী শিক্ষার্থী স্বপ্না খাতুন।
সোমবার দুপুরে মেহেরপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে মামলাটি দায়ের করেন।
মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, কাজীপুর গ্রামের মৃত আফাজ উদ্দীনের ছেলে হাড়াভাঙ্গা এইচবি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদ ২০২২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসের দিন একই বিদ্যালয়ের ছাত্রী স্বপ্না খাতুনকে তার অফিসে একা ডেকে নিয়ে নানা রকম প্রলোভনে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে হাত দেয়। বাধা দিতে গেলে, মুখ চেপে ধরে খুন করে ফেলার হুমকি দিয়ে জোর পূর্বক ধর্ষণ করেন। এভাবে ২০২৫ সাল পর্যন্ত দিনের পর দিন স্কুলের অফিস রুমসহ বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে ধর্ষণ করে আসছিলেন।
এছাড়া রাজু মাষ্টার তার মোবাইলফোন থেকে তাকে ফোন করেন এবং যৌনাঙ্গ প্রদর্শনসহ বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করে যৌন হয়রানী করতে থাকেন দিনের পর দিন। এই ভাবে রাজু আহমেদ স্বপ্নাকে বিয়ের প্রলােভন দেখিয়ে কুষ্টিয়া শহরে তার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে নিয়ে স্ত্রীর পরিচয় দিয়ে দিনের পর দিন ধর্ষণ করেন। শেষমেষ তার অফিসে স্কুল ছুটির পরে ডেকে নিয়ে দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়ে একাধিক বার জোরপূর্বক ধর্ষণ করেন।
নিরুপায় হয়ে ধর্ষক রাজু মাষ্টারের বিরুদ্ধে ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (সংশোধনী ২০০৩) এর ৭/৯(১)/১০ ধারায় মামলা দায়ের করেছেন স্বপ্না খাতুন। মামলায় তিনি ন্যায় বিচার প্রত্যাশা করেন।
স্থানীয়রা ও এইচবি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন,অশ্লীল ভিডিও কান্ডে ভাইরাল হওয়া রাজু মাষ্টারের বিরুদ্ধে নানা আলোচনা-সমালোচনা ও নিন্দার ঝড় উঠেছে। অপকর্ম আড়াল করতে নানা ভাবে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। এদিকে অশ্লীল ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর থেকে সে পলাতক রয়েছেন। তার বিচারের দাবিতে শিক্ষার্থী ও গ্রামবাসি ইতোমধ্যে মানববন্ধন ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে স্মারকলিপিও দিয়েছে। এঘটনায় বিদ্যালয় পরিচালণা পর্ষদ রাজু মাষ্টারকে সাময়িক বরখাস্ত করলেও দাবি উঠেছে স্থায়ী বহিষ্কারের।
এবিষয়ে কথা বলতে এইচবি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাময়িক বরখাস্ত ভাইরাল হওয়া প্রধান শিক্ষক রাজু মাষ্টারের ব্যবহৃত মোবাইলফোনে কল দেয়া হলে,তা বন্ধ পাওয়া যায়।
মামলার আইনজীবি শাহরিয়ার মাহমুদ শাওন বলেন, বিজ্ঞ মেহেরপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক আলী মাসুদ শেখ মামলাটি এফআইআর (নথিভূক্ত করতে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিয়েছেন।
গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, আদালতের নির্দেশার কাগজপত্র এখনও থানায় আসেনি। আসলে মামলা রেকর্ড করে তদন্ত কার্যক্রমের পাশাপাশি আসামী গ্রেপ্তারে অভিযান চলানো হবে।