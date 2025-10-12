গাংনীতে ছেলের হামলায় বাবা আহত

গাংনী প্রতিনিধি :
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার পশ্চিম মালসাদহ গ্রামে ছেলের হামলায় বাবা রবিউল ইসলাম ( ৬০) আহত হয়েছেন। আহত রবিউল ইসলাম পশ্চিম মালসাদহ গ্রামের মৃত রব্বানী মন্ডলের ছেলে। হামলাকারী ছেলের নাম ছবির আলী। আহত রবিউলকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নেয়। তার শারীরিক অবস্থায় অবনতি দেখে কর্তব্যরত চিকিৎসক রবিউলকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন।
শনিবার সকালে নিজ বাড়িতে হামলার শিকার হন রবিউল।
আহত রবিউল ইসলাম জানান,একাধিক বার নিজের জমি বিক্রি করে ছেলে ছবিরকে প্রবাসে পাঠিয়েছিলাম। সে কয়েকবার প্রবাসে গিয়ে আয় রােজগার পারেনি। সে আবারো ইতালি যাওয়ার জন্য আমার কাছে টাকা দাবি করে আমি টাকা দিতে চাইনি,এ কারণে আমাকে পিটিয়ে আহত করেছে।
অভিযোগ দেয়াকে কেন্দ্র করে সে আজ সকালে আমাকে হত্যার উদ্দেশে শাবল দিয়ে আমার শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত করেছে এবং আমার হাত ভেঙ্গে দিয়েছে আমি এই কুলাঙ্গার ছেলের বিচার দাবী করছি। ছবির খারাপ প্রকৃতির । সে কারণে আমি থানায় একটি অভিযােগ দিয়েছিলাম। অভিযােগ দেয়াকে কেন্দ্র করে সে আমাকে পিটিয়ে আহত করেছে।
এব্যাপারে হামলা কারী ছবির সাংবাদিকদের জানান, আমি কাঁঠাল গাছের পাতা কেটেছিলাম। পরে আমার বাবা সব গাছের কাঁঠালের পাতা কেটে বাজারে বিক্রয় করেছে। বাবা আমার নামে থানায় অভিযোগ দিয়েছিল। একারণে আমি রাগ করে আমার বাবার হাত ভেঙ্গে দিয়েছি।