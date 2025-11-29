শনিবার, ২৯শে নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৭ই জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত গাংনীতে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধে থানায় মিথ্যা অভিযোগ দায়ের
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীতে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধে থানায় মিথ্যা অভিযোগ দায়ের

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ২৯, ২০২৫ ৬:০২ অপরাহ্ণ

গাংনী প্রতিনিধি :

জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নের কড়ুইগাছি গ্রামে প্রবাসি মিজানুর রহমানের ২২ শতক জমির সীমানা নির্ধারণকে কেন্দ্র করে থানায় মিথ্যা অভিযোগ দেয়ার অভিযোগ উঠেছে  প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। শুক্রবার বিকেলে সাংবাদিকদের কাছে এ অভিযোগ করেন মিজানুর রহমান।
‎‎

ভূক্তভোগি  কড়ুইগাছি গ্রামের একরামুল হকের ছেলে প্রবাসি মিজানুর রহমান বলেন,কড়ুইগাছি মৌজার আর এস খতিয়ান ৬৯৮, আর এস দাগ নং ১৪৮৯ জমির পরিমাণ ৫৭ শতক এর মধ্যে আমার হচ্ছে ২২ শতক। আমি ২৯৪৫ কবলা দলিলমূলে ক্রয় করেছি। আমি দলিলমূলে ক্রয় করে  দীর্ঘদিন প্রবাসে ছিলাম। বাড়ীতে এসে দেখি প্রতিবেশী কড়ুইগাছি গ্রামের আব্দুর রশিদের ছেলে আব্দুল্লাহ জোরপূর্বক আমার জমির সীমানা আগের জমির চেয়ে আরাে চার হাত বেশি করে বেড়া দিয়েছেন। আমি প্রতিবাদ করলে, আমার নামে থানায় মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

এদিকে,প্রতিপক্ষ আব্দুল্লাহ অভিযােগ অস্বীকার করে জানান,আমার ন্যায্য জমি ঘিরেছি।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গাংনীতে বেগম খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনায় দোয়া...

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ইমামদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ:...

সদর উপজেলা গোল্ডকাপ কাবাডিতে সেমিফাইনালে আমঝুপি, কুতুবপুর, পৌরসভা...

সদর উপজেলা গোল্ডকাপ ভলিবলে সেমিফাইনালে বারাদি, কুতুবপুর, পিরোজপুর...

মেহেরপুরে সদর উপজেলা গোল্ডকাপ ভলিবল ও কাবাডি টুর্নামেন্টের...

মেহেরপুরে ছাদ থেকে পড়ে মোটরসাইকেল মেকানিকের মৃত্যু