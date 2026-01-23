শুক্রবার, ২৩শে জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৯ই মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৩রা শাবান, ১৪৪৭ হিজরি
গাংনীতে জমি নিয়ে সংঘর্ষে আহত- ৪, ট্রাক্টরে অগ্নিসংযোগ

জানুয়ারি ২৩, ২০২৬ ১০:১৭ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর নিউজ : মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের হলদেপাড়া গ্রামে জমি দখলকে কেন্দ্র করে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় উভয়পক্ষের ৪জন আহত হয়েছেন।
শুক্রবার (২৩ জানুয়ারী) দুপুরে হলদেপাড়া গ্রামের কুয়ারপাড় মাঠে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন-হলদে পাড়া গ্রামের জিয়ারুল ইসলাম (৪৫), চঞ্চল আলী (৩৩), জামিরুল ইসলাম ৪০) ও হাসিবুল ইসলাম (৪৮)।

আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে তাদের অবস্থার অবনতি হলে, উন্নত চিকিৎসার জন্য তাদের রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, মেহেরপুর সদর উপজেলার কুলবাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা সিহাব আলীর দাদা অবিশ্বাস আলী প্রায় ৪০ বছর আগে ৪ বিঘা জমি আহতদের দাদার কাছে বিক্রি করেছিলেন। তবে সম্প্রতি সিহাব আলী ওই জমির মালিকানা দাবি করে আসছিলেন। শুক্রবার দুপুরে সিহাব তার দলবল ও ট্রাক্টর নিয়ে দেশীয় অস্ত্রসহ ওই জমি দখল করতে যান। এ সময় স্থানীয়রা বাঁধা দিলে, সিহাবের লোকজন তাদের ওপর হামলা চালায়। এতে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে চঞ্চল আলী ও তার ভাই হাসিবুলসহ ৪জন আহত হন ।

এদিকে হামলার খবর ছড়িয়ে পড়লে বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসী প্রতিরোধ গড়ে তোলে। একপর্যায়ে সিহাব আলীর একটি ট্রাক্টরে আগুন ধরিয়ে দেয় বিক্ষুব্ধ জনতা। এ ছাড়া সিহাবের ছোট ভাই প্রবাসী সাহেব আলীর ছেলে সাব্বির আহমেদকে পাশের সহগলপুর গ্রামে আটকে রাখা হয়।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উত্তম কুমার রায় জানান, , খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সিহাবের ছোট ভায়ের ছেলে সাব্বির আহমেদকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।




