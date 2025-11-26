বুধবার, ২৬শে নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১১ই অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৪ঠা জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীতে জাতীয় প্রাণী সম্পদ সপ্তাহ অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ২৬, ২০২৫ ৭:২৭ অপরাহ্ণ

গাংনী প্রতিনিধি :

মেহেরপুরের গাংনীতে প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার গাংনী উপজেলা প্রাণিসম্পদ কার্যালয় প্রাঙ্গণে আলােচনা সভা,প্রাণী প্রদর্শনী ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মোত্তালিব আলী।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন।

বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হোসেন, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার আব্দুল্লাহ-আল-আজিজ,মেহেরপুর জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের আহবায়ক শামসুল আলম সোনা,গাংনী পাইলট মাধ্যমিক স্কুল এন্ড কলেজের সাবেক প্রধান শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাক।




