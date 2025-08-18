সোমবার, ১৮ই আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৩রা ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৩শে সফর, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত গাংনীতে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ পালিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীতে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ পালিত

কর্তৃক Meherpur News
আগস্ট ১৮, ২০২৫ ৭:০৬ অপরাহ্ণ

 গাংনী প্রতিনিধি :

মেহেরপুরের গাংনীতে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে সোমবার সকালের দিকে র্যালি ও আলােচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে গাংনী উপজেলা শহরে একটি র্যালি প্রদক্ষিণ করে। পরে উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মৎস্য দপ্তর, মৎস্য সপ্তাহ পালনের আয়োজন করে। সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন। সভায় বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন,জেলা মুক্তিযােদ্ধা কমান্ডের আহবায়ক শামসুল আলম সােনা, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আজফাজ উদ্দীন কালু, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল আওয়াল হোসেন, উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি রেজাউল হক, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদদুজ্জামান বাবলু।

এ উপস্থিত ছিলেন সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন পর্যায়ের মৎস্য চাষীসহ বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিসার মােত্তালেব আলী।


Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গাংনীর বাঁশবাড়িয়া ফুটবল টুর্নামেন্টে সেমিফাইনালে হরিরামপুর সীমান্ত ক্লাব

মেহেরপুরে জেলা বিএনপির লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ

ঝাউবাড়িয়ায় মাওলানা তাজউদ্দিন খানের গণসংযোগ

মেহেরপুরে জেলা রোভার স্কাউটের বিশেষ কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

কুতুবপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজে প্রয়াত শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের স্মরণে দোয়া

মেহেরপুরে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে আলোচনা সভা ও...