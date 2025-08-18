গাংনীতে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ পালিত

গাংনী প্রতিনিধি :
মেহেরপুরের গাংনীতে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে সোমবার সকালের দিকে র্যালি ও আলােচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে গাংনী উপজেলা শহরে একটি র্যালি প্রদক্ষিণ করে। পরে উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মৎস্য দপ্তর, মৎস্য সপ্তাহ পালনের আয়োজন করে। সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন। সভায় বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন,জেলা মুক্তিযােদ্ধা কমান্ডের আহবায়ক শামসুল আলম সােনা, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আজফাজ উদ্দীন কালু, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল আওয়াল হোসেন, উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি রেজাউল হক, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদদুজ্জামান বাবলু।
এ উপস্থিত ছিলেন সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন পর্যায়ের মৎস্য চাষীসহ বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিসার মােত্তালেব আলী।