গাংনীতে জাতীয় সমবায় দিবস পালিত

গাংনী প্রতিনিধি :
মেহেরপুরের গাংনীতে যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসব মুখর পরিবেশে পালিত হয়েছে ৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবস। দিবসটি উপলক্ষে শনিবার সকালে গাংনী উপজেলা প্রশাসন ও সমবায় বিভাগের উদ্যোগে র্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সকাল ১০টায় র্যালি শেষে জাতীয় সংগীতের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা ও সমবায় পতাকা উত্তোলন করা হয়।
আলােচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলােচনা সভার শুরুতে অতিথিদের গামছা পরিয়ে সম্মান জানান তুফান সমিতির সভাপতি সাইফুল ইসলাম। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন।
সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) আবুল হাসেম। নাগদার খাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য আব্দাল হক এর সঞ্চালনায়- সভায় বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের আহবায়ক শামসুল আলম সোনা এবং চাঁদপুর সমবায় সমিতির সভাপতি আবুল কাশেম।
এ সময় গাংনী সমবায় অফিসের সহকারী পরিদর্শক মিজানুর রহমানসহ উপজেলার বিভিন্ন সমবায় সমিতি থেকে আগত সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।