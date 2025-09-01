গাংনীতে জামায়াতে ইসলামীর গণসংযোগ অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজ :
মেহেরপুরের গাংনীতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার বিকেলে গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের রামকৃষ্ণপুর, ধলা ও রাধাগোবিন্দপুর গ্রামে এ গণসংযোগ করা হয়।
জামায়াতে ইসলামী কাথুলী ইউনিয়ন শাখা আয়োজিত গণসংযোগে নেতৃত্ব দেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মেহেরপুর জেলা সূরা ও মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের জামায়াতে ইসলামী মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী নাজমুল হুদা।
এসময় গাংনী উপজেলা জামায়াতের আমির রবিউল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, উপজেলা জামায়াতের যুব বিভাগের সভাপতি আবু সাঈম, কাথুলী ইউনিয়ন জামায়াতের আমীর গোলাম জাকারিয়া, সাধারণ সম্পাদক মজনুর রহমান, ইউনিট সভাপতি শামীম রেজা, যুব বিভাগের সভাপতি আরিফুল ইসলাম, রাধাগোবিন্দপুর ওয়ার্ড সভাপতি রেজাউল হক, রামকৃষ্ণপুর ওয়ার্ড সভাপতি জবেদ আলী, নওপাড়া গ্রাম জামায়াতের আজমাইন হোসেন, সুমনসহ উপজেলা, ইউনিয়ন ও বিভিন্ন গ্রাম পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।