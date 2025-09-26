শুক্রবার, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১১ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৩রা রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
গাংনীতে জামায়াতে ইসলামীর মিছিল অনুষ্ঠিত

সেপ্টেম্বর ২৬, ২০২৫ ৯:৫২ অপরাহ্ণ

গাংনী প্রতিনিধি :

জুলাই সনদের ভিত্তিতে আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনসহ ৫ দফা দাবীতে মেহেরপুরের গাংনীতে জামায়াতে ইসলামীর মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বিকেলে গাংনী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পরে একটি মিছিল গাংনী উপজেলা শহরে প্রদক্ষিণ হয়।

এতে নেতৃত্ব প্রদান করেন গাংনী উপজেলা জামায়াতের আমীর ডাক্তার রবিউল ইসলাম ও মেহেরপুর জেলা জামায়াতের সূরা সদস্য এবং মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী নাজমুল হুদা।

এসময় গাংনী উপজেলা জামায়াতের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলমসহ হাজার হাজার নেতাকর্মী ও সমর্থকেরা উপস্থিত ছিলেন।



