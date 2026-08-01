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বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীতে জামায়াতে ইসলামীর বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
আগস্ট ১, ২০২৬ ৭:৫৯ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ :

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে- গণহত্যার বিচার, জুলাই সনদের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন এবং শহীদদের স্মরণে মেহেরপুরের গাংনীতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।

শনিবার বাদ আসর গাংনী মডেল প্রাইমারি স্কুল প্রাঙ্গণ থেকে মিছিলটি শুরু হয়। পরে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে গাংনী বাসস্ট্যান্ড চত্বরে গিয়ে সমাবেশের মাধ্যমে কর্মসূচি শেষ হয়।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন গাংনী উপজেলা জামায়াতের আমীর ও গাংনী পৌরসভার জামায়াত মনোনীত মেয়র প্রার্থী ডাক্তার মোঃ রবিউল ইসলাম।

এসময় বক্তব্য রাখেন জেলা জামায়াতের সূরা সদস্য মাওলানা আব্দুল মজিদ, মাওলানা আব্দুর রহমান, গাংনী পৌর জামায়াতের আমীর মোঃ আহসানুল হক, সেক্রেটারি ওয়াস কুরুনী জামিল এবং বায়তুল মাল সম্পাদক জিল্লুর রহমান।

বক্তারা জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নিহতদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং আহতদের প্রতি সমবেদনা জানান। তারা গণহত্যার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত ও নিরপেক্ষ বিচারের দাবি জানান। পাশাপাশি জুলাই সনদের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের প্রত্যাশা পূরণের আহ্বান জানান।

কর্মসূচিতে উপজেলা ও বিভিন্ন ইউনিয়ন জামায়াতের আমীর, সেক্রেটারিসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা অংশ নেন। মিছিল ও সমাবেশ শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়।




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