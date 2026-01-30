গাংনীতে জামায়াতে ইসলামীর বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজ :
শেরপুরে জামায়াতে ইসলামীর নেতা হত্যার ঘটনায়-মেহেরপুরের গাংনীতে জামায়াতে ইসলামীর বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গাংনী বাজারে বিক্ষােভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।
মিছিল শেষে গাংনী বাসস্ট্যান্ড এলাকায় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
সমাবেশে বক্তব্য রাখেন গাংনী পৌর জামায়াতের আমীর আহসান হাবীবসহ জামায়াতে ইসলামীর বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।
বক্তারা বলেন,শেরপুরে বিএনপির সন্ত্রাসীরা আমাদের জামায়াতের নেতাকে হত্যা করেছে। যারা এই হত্যাকান্ড করেছে।
অভিলম্বে তাদের বিচারের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।