গাংনীতে জামায়াত-বিএনপির মধ্যে হাতাহাতি

ডিসেম্বর ২৮, ২০২৫ ৭:১৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ :

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটী ইউনিয়নের ভাটপাড়া গ্রামে জামায়াত ও বিএনপি নেতাকর্মীদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় জামায়াতের ৪জন নেতাকর্মী আহত হয়েছে বলে দাবি করেছে দলটির নেতারা। তবে বিএনপির কয়েকজন নেতাকর্মী আহত হয়েছে এমন দাবি করেছে দলটির নেতারা।

রবিবার সকালের দিকে ভাটপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। ইয়ানতের টাকা উত্তোলনকে কেন্দ্র করে দু’দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে এমন ঘটনা ঘটে।
জামায়াতে ইসলামী পক্ষ থেকে জানানাে হয়েছে, বিএনপির নেতাকর্মীদের হামলায় গাংনী উপজেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাংগঠনিক সম্পাদক পশ্চিম মালসাদহ গ্রামের আলাউদ্দীন বাবলু (৫২), সাহারবাটী ইউনিয়ন জামায়াতের সেক্রেটারী রবিউল ইসলাম রুবেল (৩৩), ভাটপাড়া ইউনিট বায়তুল মাল সম্পাদক সোহরাব হোসেন (৬৫) ও তার ছেলে শিশির হোসেন (২৮) আহত হয়েছেন । এদের মধ্যে আলাউদ্দীন বাবলু ও সোহরাব হোসেনকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। বাকী দুজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
স্থানীয়রা জানান, জামায়াতের কয়েকজন নারী কর্মী ইয়ানতের টাকা উত্তোলন সংক্রান্ত বিষয়ে দোকান মালিক সোহরাব হোসেনের সঙ্গে কথা বলছিলেন। এ সময় দোকান চত্বরে বসে থাকা স্থানীয় বিএনপির কর্মী জামাল হােসেন ইয়ানতের টাকা ও ভোট চাওয়ার প্রসঙ্গ তুলে কথা কাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে, সোহরাব হোসেন ও তার ছেলে শিশির হোসেনের ওপর চড়াও হন বিএনপির কয়েকজন কর্মী।সোহরাব হোসেন বিষয়টি জামায়াতের স্থানীয় নেতৃবৃন্দকে জানান। খবর পেয়ে তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছালে বিএনপির কর্মী-সমর্থকরা জামায়াত নেতাকর্মীদের ওপর হামলা চালায়। এতে জামায়াতে ইসলামীর চারজন নেতাকর্মী আহত হন।

গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু জানান,দু’দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে প্রথমে কথা কাটাকাটি হয়েছে। পরে বিএনপির কর্মীদের উপর হামলা চালিয়েছে। এতে কয়েকজন আহত হয়েছে। কােন জামায়াত নেতাকর্মীদের উপর বিএনপি হামলা করেনি। তবে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে থেকে গুজব ছড়াচ্ছে।




