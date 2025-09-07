রবিবার, ৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৩শে ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৪ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীতে জাল নোটসহ আটক-১

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ৭, ২০২৫ ১২:১৬ অপরাহ্ণ

 গাংনী প্রতিনিধি :

মেহেরপুরের গাংনীতে ৪২ হাজার টাকার জাল নোটসহ আমিরুল ইসলাম খোকন (৪৪) নামে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে র্যাব সদস্যরা। আটককৃত আমিরুল ইসলাম খোকন জেলার গাংনী পৌর এলাকার শিশির পাড়া গ্রামের নিজামুদ্দীনের ছেলে। রবিবার মধ্যেরাতে ভাটপাড়া আবাসন এলাকার নিজ বাড়ি থেকে তাকে আটক করা হয়।

্যাব-১২ এর গাংনী ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডার লেফটেন্যান্ট ওয়াহিদুজ্জামান জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে খোকনের বাড়ি থেকে ১ হাজার টাকা মূল্যের ৪২টি জাল নোট উদ্ধার করা হয়। আটককৃত ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে জাল নোট ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিল বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

তিনি আরও জানান, এ ঘটনায় আটক আমিরুল ইসলাম খোকনের বিরুদ্ধে জাল মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ আইনে মামলা দায়েরপূর্বক গাংনী থানায় হস্তান্তের প্রক্রিয়া চলছে।



