শনিবার, ৮ই নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৩শে কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৬ই জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতরাজনীতি

গাংনীতে জেলা বিএনপির সভাপতি মিল্টনের নেতৃত্বে বিশাল র‍্যালি অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ৮, ২০২৫ ৭:৪৫ অপরাহ্ণ

গাংনী প্রতিনিধি :

জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরের গাংনীতে বিশাল র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার বিকেলে গাংনী পৌর এলাকার বাঁশবাড়ীয়া বাজার থেকে হাজার হাজার বিএনপির নেতাকর্মী ও সমর্থকদের অংশগ্রহণে বিশাল র‍্যালি
বের করা হয়। র‍্যালিটি গাংনী শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।
র‍্যালিতে নেতৃত্ব প্রদান করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালু, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল,গাংনী পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হােসেন মেঘলা,সাধারণ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম, জেলা যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দাল হকসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী এবং বিভিন্ন গ্রাম থেকে আগত হাজার হাজার নেতাকর্মী ও সমর্থকেরা। এদিন বিকেলে র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারী বিএনপির নেতাকর্মী ও সমর্থকদের উপস্থিত যেনাে জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছিল।




