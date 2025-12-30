মঙ্গলবার, ৩০শে ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৫ই পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৯ই রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত গাংনীতে টাস্কফোর্সের অভিযান, ৪ মামলায় জরিমানা
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীতে টাস্কফোর্সের অভিযান, ৪ মামলায় জরিমানা

কর্তৃক Meherpur News
ডিসেম্বর ৩০, ২০২৫ ২:০৯ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে উপজেলা প্রশাসন, সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর সমন্বয়ে টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরের দিকে গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হোসেনের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে গণপরিবহন, ট্রাক ও মোটরসাইকেল তল্লাশি করা হয়।

অভিযান চলাকালে সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ৭২ ও ৬৬ ধারায় চারটি পৃথক মামলায় মোট ২ হাজার ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড আদায় করা হয়।

উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, সড়কে শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে এ ধরনের যৌথ টাস্কফোর্স অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা হবে।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুর সদর উপজেলার গহরপুরে অগ্নিকাণ্ড, অল্পের জন্য রক্ষা...

মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারিতে...

মেহেরপুর বড় বাজারে টাস্কফোর্স অভিযান, ২ মামলায় জরিমানা

মেহেরপুরে টাস্কফোর্সের অভিযান, ১৫ যানবাহন তল্লাশি, জরিমানা

মুজিবনগরে নদীর ধারের মাটি কাটার সময় ৭ ট্রাক...

মেহেরপুরে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ