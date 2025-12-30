গাংনীতে টাস্কফোর্সের অভিযান, ৪ মামলায় জরিমানা

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে উপজেলা প্রশাসন, সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর সমন্বয়ে টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরের দিকে গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়।
সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হোসেনের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে গণপরিবহন, ট্রাক ও মোটরসাইকেল তল্লাশি করা হয়।
অভিযান চলাকালে সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ৭২ ও ৬৬ ধারায় চারটি পৃথক মামলায় মোট ২ হাজার ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড আদায় করা হয়।
উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, সড়কে শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে এ ধরনের যৌথ টাস্কফোর্স অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা হবে।