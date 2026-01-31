শনিবার, ৩১শে জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৭ই মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১১ই শাবান, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত গাংনীতে ট্রলির চাপায় পথচারি নিহত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীতে ট্রলির চাপায় পথচারি নিহত

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ৩১, ২০২৬ ৮:২৮ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজ :

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়ীয়া বাজারে শ্যালােইঞ্জিন চালিত ট্রলি গাড়ীর চাপায় কালু মন্ডল (৬৭) নামের এক পথচারী নিহত হয়েছেন। নিহত কালু মন্ডল জেলার গাংনী উপজেলার নিত্যানন্দপুর গ্রামের হসপদ মন্ডলের ছেলে।

শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহা সড়কের গাংনীর বাঁশবাড়ীয়া বাজারে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত কাল্লু মন্ডলের ভাতিজা মন্টু সরকার জানান, তার চাচা কালু মন্ডল ছেলেদের জন্য ঢাকায় চাউল পাঠাতে গাংনীতে যায়। ঢাকার একটি পরিবহনে চাউল তুলে দিয়ে সেখান থেকে বাড়িতে আসার উদ্দেশ্যে বাঁশবাড়ীয়া বাজারে পৌঁছান। বাঁশবাড়ীয়া বাজারের একটি ফার্মেসী থেকে ঔষধ নিয়ে রাস্তা পার হওয়ার সময় বেপরোয়া গতিতে আসা ইটবাহী একটি ট্রলি তাকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়।
গাংনী থানার এসআই আতাউর ও স্থানীয়রা জানিয়েছে, ধানখোলা ইউনিয়নের ভাটপাড়া রিপন ইটভাটা থেকে ইট বোঝাই করে তিনটি ট্রলি মেহেরপুরের দিকে যাওয়ার পথে পথচারী পথচারী কালু মন্ডলকে চাপা দেয় এবং ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস জানান,ঘটনাস্থল থেকে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ হেফাজতে নেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।




