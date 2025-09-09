গাংনীতে ট্রলি উল্টে ৩০ শ্রমিক আহত

গাংনী প্রতিনিধি :
মেহেরপুরের গাংনীতে ইঞ্জিনচালিত ট্রলি উল্টে অন্তত ৩০ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন। আহতরা জেলার গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের জুগিন্দা ও আজান গ্রামের বাসিন্দা।
মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর–কুষ্টিয়া সড়কের চোঁখতোলা মাঠের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়রা জানান, জুগিন্দা ও আজান গ্রামের প্রায় ৩০ জন শ্রমিক একটি ট্রলিতে করে ঘর ঢালাইয়ের কাজে বামন্দীর দিকে যাচ্ছিলেন। চোঁখতোলা এলাকায় পৌঁছালে ট্রলির এক্সেল ভেঙে যায়। এতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রলিটি উল্টে যায় এবং সবাই আহত হন।
পরে পথচারীরা তাদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। বর্তমানে তারা চিকিৎসাধীন রয়েছেন।