মঙ্গলবার, ৯ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৫শে ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৬ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত গাংনীতে ট্রলি উল্টে ৩০ শ্রমিক আহত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীতে ট্রলি উল্টে ৩০ শ্রমিক আহত

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ৯, ২০২৫ ১১:২২ পূর্বাহ্ণ

গাংনী প্রতিনিধি :

মেহেরপুরের গাংনীতে ইঞ্জিনচালিত ট্রলি উল্টে অন্তত ৩০ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন। আহতরা জেলার গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের জুগিন্দা ও আজান গ্রামের বাসিন্দা।

মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর–কুষ্টিয়া সড়কের চোঁখতোলা মাঠের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, জুগিন্দা ও আজান গ্রামের প্রায় ৩০ জন শ্রমিক একটি ট্রলিতে করে ঘর ঢালাইয়ের কাজে বামন্দীর দিকে যাচ্ছিলেন। চোঁখতোলা এলাকায় পৌঁছালে ট্রলির এক্সেল ভেঙে যায়। এতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রলিটি উল্টে যায় এবং সবাই আহত হন।

পরে পথচারীরা তাদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। বর্তমানে তারা চিকিৎসাধীন রয়েছেন।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে মহিলা দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সমাবেশ

মেহেরপুরে পিরোজপুর গোল্ড কাপ ফুটবলে ২ নম্বর ওয়ার্ডের...

যতারপুরে মাদার আলী বিশ্বাস স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে সাতক্ষীরা...

মেহেরপুরে হাইড্রোলিক হর্ন ব্যবহারে তিন যানবাহনকে জরিমানা

মেহেরপুরে জামায়াতের প্রার্থী তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

প্রতারক চক্রের সদস্য শিল্পপতি হাবিবুর রহমান কারাগারে