গাংনীতে ট্রাকের ধাক্কায় সার্ভেয়ার নিহত

গাংনী প্রতিনিধি :
মেহেরপুরের গাংনীতে ট্রাকের ধাক্কায় মােখলেছুর রহমান ঝন্টু (৬৫) নামের এক সার্ভেয়ার নিহত হয়েছেন। নিহত ঝন্টু জেলার গাংনী উপজেলার সাহারবাটী গ্রামের মৃত মহাম্মদ আলীর ছেলে।
মঙ্গলবার দুপুর ২টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়রা জানান, সার্ভেয়ার ঝন্টু দুপুরের দিকে গাংনী-কাথুলী সড়ক দিয়ে মােটরসাইকেলযােগে নিজ গ্রাম সাহারবাটী বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় একই দিক থেকে একটি ট্রাক যাচ্ছিল। এক পর্যায়ে দ্রুতগামি ট্রাকটি তার মােটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয়। ওই ধাক্কায় মােটরসাইকেল আরােহী ঝন্টু ট্রাকের নিচে পড়ে গুরুতর ভাবে আহত হয়। পথচারীরা তাকে উদ্ধার গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে,কর্তব্যরত ডাক্তার ফারুক হােসেন মৃত ঘােষণা করেন।
এদিকে, ঘাতক ট্রাকটি জব্দ করেছে পুলিশ। তবে ট্রাকের চালক পালিয়েছে।
গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান,দুর্ঘটনার খবর শুনে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানাে হয়েছে। সেই ঘাতক ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে।