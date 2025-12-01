গাংনীতে ট্রাক্টরের চাপায় শিশুর মৃত্যু

গাংনী প্রতিনিধি :
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ষােলটাকা ইউনিয়নের মানিকদিয়া গ্রামে ট্রাক্টরের চাপায় শিহাব হোসেন (৭) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। নিহত শিহাব মানিকদিয়া গ্রামের ওসমান আলীর ছেলে।
সোমবার দুপুরে বাড়ির পাশে চলন্ত ট্রাক্টরের চাপায় তার মৃত্যু হয়।
স্থানীয়রা জানান,শিহাব তার কয়েকজন বন্ধু মিলে রাস্তার পাশের একটি প্রাচীরের উপর বসে খেলাধুলা করছিল। ওই প্রাচীরের পাশেই একটি জমি ট্রাক্টর দিয়ে চাষ করছিলেন এক চালক। খেলার সময় শিশু শিহাব আকস্মিক ভাবে প্রাচীর থেকে পড়ে ট্রাক্টরের চাকার নিচে পড়ে গুরুতর ভাবে আহত হয়। স্থানীয় লােকজন তাকে উদ্ধার করে পার্শ্ববর্তি আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার সময় পথেমধ্যে মারা যায়।
গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।