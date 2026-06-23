গাংনীতে তাবলীগ জামায়াতের দাওয়াতকে কেন্দ্র করে ককটেল বিস্ফোরণ, আটক ১

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় তাবলীগ জামায়াতের দাওয়াত দেওয়া নিয়ে বিরোধের জেরে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় রাজন হোসেন (৪০) নামে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ।
সোমবার সন্ধ্যায় উপজেলার কাজীপুর গ্রামের মুন্সিপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আটক রাজন হোসেন ওই গ্রামের আব্দুর রশীদের ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার কাজীপুর গ্রামের মুন্সিপাড়া জামে মসজিদে তাবলীগ জামায়াতের চার সদস্য দাওয়াতি কার্যক্রমে আসেন। তারা লালন ভক্ত রাজন হোসেনকে মাগরিবের নামাজের দাওয়াত দিলে তার সঙ্গে তাবলীগের অনুসারী আশিকের বাকবিতণ্ডা হয়। এক পর্যায়ে স্থানীয় লোকজন উত্তেজিত হয়ে রাজনকে মারতে উদ্যত হলে তিনি সেখান থেকে পালিয়ে যান।
পরে রাজন তার নিজ বাড়ির ছাদ থেকে রাস্তার ওপর চারটি ককটেল নিক্ষেপ করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এতে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে অভিযান চালিয়ে রাতেই রাজনকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।