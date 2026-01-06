মঙ্গলবার, ৬ই জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২২শে পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৬ই রজব, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীতে তীব্র শীতে কাহিল প্রাণীকূল : খেটে খাওয়া মানুষের দুর্ভােগ

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ৬, ২০২৬ ১১:৩৪ পূর্বাহ্ণ
Rojob-tutorial

মেহেরপুর নিউজ :

মেহেরপুরের গাংনীতে শীত জেঁকে বসেছে। তীব্র শীতের সঙ্গে বাতাস আর ঘন কুয়াশার কারণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জনজীবন। কাহিল হয়ে পড়েছে প্রাণীকূল। সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছে নিম্ন আয়ের খেটে-খাওয়া মানুষেরা। পাশাপাশি গবাদিপশুরাও শীতে কাবু হয়ে পড়েছে। শীত ও কনকনে ঠাণ্ডায় খড়কুটো জ্বালিয়ে উষ্ণতা নিচ্ছে হত-দরিদ্র মানুষজন। এছাড়া ঘন কুয়াশার কারণে রাস্তায় বিভিন্ন যানবাহনগুলো আলো জ্বালিয়ে চলাচল করছে।

মঙ্গলবার সকাল ৮টাই জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৭.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস। ভ্যান চালক মজনুর রহমান বলেন,পেট আছে তাে। প্রচন্ড শীতেও আমাদের ভ্যান চালাতে হচ্ছে। বসে থাকলে তাে পেট চলবেনা! ব্যবসায়ি শহিদুল ইসলাম বলেন,প্রচন্ড শীত পড়ছে। কর্মের তাগিদে বসে থাকলে তাে আর চলবেনা!




