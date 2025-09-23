মঙ্গলবার, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৮ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৩০শে রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত গাংনীতে দুটি বোমা সদৃশ বস্তু উদ্ধার
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীতে দুটি বোমা সদৃশ বস্তু উদ্ধার

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ২৩, ২০২৫ ১১:১৫ পূর্বাহ্ণ

 গাংনী প্রতিনিধি :

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চরগোয়ালগ্রাম থেকে ২টি বোমা সদৃশ বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার সকালে ওই গ্রামের কামরুজ্জামান লিপুর বাড়ির সামনে সাদা পলিথিনে মোড়ানো বস্তু দুটি উদ্ধার করে গাংনী থানা পুলিশ। এ ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে । কামরুজ্জামান লিপু চরগোয়াল গ্রামের রহিতুল্লাহ মন্ডলের ছেলে।

গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ বানী ইসরাইল এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, চরগোয়ালগ্রামের মুদি দোকানদার কামরুজ্জামান লিপুর বাড়ির সামনে একটি সাদা পলিথিন ব্যাগের মধ্যে লাল টেপ দিয়ে মোড়ানো দুইটি বোমা সদৃশ বস্তু পড়েছিল। সংবাদ পেয়ে গাংনী থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে বোমা সদৃশ বস্তু দুটি উদ্ধার করে। তবে কে বা কারা বস্তুগুলো রেখে গেছে তা জানা সম্ভব হয়নি। ঘটনার তদন্তে পুলিশ মাঠে নেমেছে। ।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা

মেহেরপুরে গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সাঁতার অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে ভোক্তা অধিকার কমিটির মাসিক সভা

মেহেরপুরে গাছের চারা বিতরণ

মেহেরপুরে গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় দাবা খেলা অনুষ্ঠিত

আমদহ ইউনিয়নে ভিডব্লিউবি উপকারভোগীদের মাঝে চাল বিতরণ