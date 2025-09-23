গাংনীতে দুটি বোমা সদৃশ বস্তু উদ্ধার

গাংনী প্রতিনিধি :
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চরগোয়ালগ্রাম থেকে ২টি বোমা সদৃশ বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার সকালে ওই গ্রামের কামরুজ্জামান লিপুর বাড়ির সামনে সাদা পলিথিনে মোড়ানো বস্তু দুটি উদ্ধার করে গাংনী থানা পুলিশ। এ ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে । কামরুজ্জামান লিপু চরগোয়াল গ্রামের রহিতুল্লাহ মন্ডলের ছেলে।
গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ বানী ইসরাইল এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, চরগোয়ালগ্রামের মুদি দোকানদার কামরুজ্জামান লিপুর বাড়ির সামনে একটি সাদা পলিথিন ব্যাগের মধ্যে লাল টেপ দিয়ে মোড়ানো দুইটি বোমা সদৃশ বস্তু পড়েছিল। সংবাদ পেয়ে গাংনী থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে বোমা সদৃশ বস্তু দুটি উদ্ধার করে। তবে কে বা কারা বস্তুগুলো রেখে গেছে তা জানা সম্ভব হয়নি। ঘটনার তদন্তে পুলিশ মাঠে নেমেছে। ।