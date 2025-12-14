রবিবার, ১৪ই ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২২শে জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীতে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত-১,আহত-২

কর্তৃক Meherpur News
ডিসেম্বর ১৪, ২০২৫ ১২:০২ অপরাহ্ণ

গাংনী প্রতিনিধি:

মেহেরপুরের গাংনীতে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে রাকেশ আহমেদ (১৯) নামের ১জন স্কুলছাত্র নিহত ও ২জন আহত হয়েছেন দুজন।

রবিবার সকাল ১০ টার দিকে মেহেরপুর- কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলার বামন্দী বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত রাকেশ গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামের কমিরুল ইসলামের ছেলে। সে স্থানীয় বামন্দী নিশিপুর স্কুল এন্ড কলেজের দশম শ্রেণির ছাত্র।

আহতরা হলেন-,মেহেরপুর শহরের আব্দুল বাকীর ছেলে অভিক আহমেদ(২৮) ও বামন্দী গ্রামের মিনকুল ইসলামের ছেলে শয়ন আলী (১৬)।

স্থানীয়রা জানান, রাকেশ আহমেদ তেরাইল থেকে মোটরসাইকেল নিয়ে দ্রুত গতিতে বামন্দী বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছালে, বিপরীত দিক থেকে আসা আরেকটি দ্রুত গতির মোটরসাইকেলের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।ঘটনাস্থলে রাকেশ গুরুতর আহত হয়। স্থানীয়রা রাকেশকে একটি ক্লিনিকে নিয়ে গেলে, কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এদিকে আহত শয়নের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয় । আহত অভি স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন।
স্থানীয়দের অভিযােগ,বামন্দী বাসস্ট্যান্ডে অটোরিকশা, ভ্যান যত্রতত্র অবস্থায় রাখার কারণে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ছে। তবে প্রশাসনিকভাবে এর কোনো ব্যবস্থা না নেওয়া হলে দুর্ঘটনার সংখ্যা আরো বাড়বে।

বামন্দী সেন্ট্রাল হাসপাতালের চিকিৎসক মাহফুজুর রহমান বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় আহত রাকেশ আহমেদকে হাসপাতালে নেওয়ার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস বলেন, দুর্ঘটনা সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।পরবর্তীতে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।




