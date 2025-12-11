বৃহস্পতিবার, ১১ই ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৯শে জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
গাংনীতে দুর্বৃত্তদের আগুনে পুড়লাে ফার্ণিচার সামগ্রী
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীতে দুর্বৃত্তদের আগুনে পুড়লাে ফার্ণিচার সামগ্রী

কর্তৃক Meherpur News
ডিসেম্বর ১১, ২০২৫ ৮:৪৬ অপরাহ্ণ

গাংনী প্রতিনিধি :

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মড়কা বাজারে দুর্বৃত্তদের দেওয়া আগুনে আলিফ ফার্নিচার নামক একটি কারখানা পুড়িয়েছে দুর্বত্তরা। কারখানা মালিক ফারুক হোসেনের দাবি আগুনে পুড়ে তার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৩০ লাখ টাকা। বুধবার দিবাগত রাতে এ ঘটনা ঘটে।

মালিক ফারুক হােসেন জানান, অন্যান্য দিনের ন্যায় এদিন সন্ধ্যায় কারখানা বন্ধ করে বাড়িতে। মধ্যেরাতে বাজারের নাইটগার্ডের ফোন পেয়ে এসে দেখি আগুনে পুড়ে কারখানাটি ভস্মীভূত হয়েছে ।

গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) আল মামুন জানান, খবর পেয়ে রাতেই পুলিশের একটিদল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।




