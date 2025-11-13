গাংনীতে নবীন সাঁতারুদের প্রশিক্ষণের উদ্বোধন

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে, জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় গাংনী উপজেলার নবীন সাঁতারুদের সাঁতার প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম ধানসিড়ি সুইমিংপুলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন।
উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমান, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান প্রমুখ।
উদ্বোধনের মাধ্যমে নবীন সাঁতারুদের জন্য সুস্থ, নিরাপদ ও পেশাদার প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা হবে।