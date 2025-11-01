গাংনীতে নরমাল ডেলিভারিতে জন্মদানকারী মাকে উপহার দিলেন ডিসি

গাংনী প্রতিনিধি :
গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নরমাল ডেলিভারি (স্বাভাবিক ভাবে সন্তান প্রসবকারী) মা ও নবজাতক সন্তানকে উপহার সামগ্রী দিলেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম।
শনিবার দুপুরের দিকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্ব-শরীরে উপস্থিত থেকে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম উপহার সামগ্রী প্রদান করেন।
এসময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল আজিজ,উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হোসেনসহ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কর্তব্যরত ডাক্তার ও নার্সরা।
জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম বলেন, নরমাল ডেলিভারিতে (স্বাভাবিক ভাবে) জন্ম প্রসবকারী মায়েদের উৎসাহিত করার জন্য তাদের উপহার প্রদান করা হলাে। কারণ সিজারিয়ান এর মাধ্যমে সন্তান প্রদানে মায়েদের ঝুঁকি বেশি এবং সারা জীবনের জন্য অঙ্গহানীকৃত শরীর বহন করতে হয়। সেক্ষেত্রে নরমাল ডেলিভারি মায়েদের জন্য অনেক মঙ্গল বয়ে আনে।