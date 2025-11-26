বুধবার, ২৬শে নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১১ই অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৪ঠা জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত গাংনীতে নার্সিং কর্মকর্তাদের অবস্থান ধর্মঘট
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীতে নার্সিং কর্মকর্তাদের অবস্থান ধর্মঘট

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ২৬, ২০২৫ ১:০০ অপরাহ্ণ

গাংনী প্রতিনিধি :

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরকে বিলুপ্ত করে ভিন্ন অধিদপ্তরে একিভূত করণের অপচেষ্টার প্রতিবাদে এবং ৮ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে মেহেরপুরের গাংনীতে অবস্থান ধর্মঘট ও ২ ঘণ্টা কর্মবিরতি পালন করা হয়েছে।

শনিবার গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কার্যালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘট ও ২ ঘণ্টা কর্মবিরতি পালন করা। এদিন সকাল থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত অবস্থান ধর্মঘট পালন করা হয়।

বাংলাদেশ নার্সেস এসোসিয়েশন (বিএনএ) গাংনী উপজেলা শাখার উদ্যোগে ধর্মঘট করা হয়। ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সিনিয়র স্টাফ, নার্স ও মিডওয়াইফারি কর্মকর্তারা।

এতে নেতৃত্ব প্রদান করেন নার্সিং সুপারভাইজার নুরুন্নাহার খাতুন ও নার্সিং সুপারভাইজার আমেনা খাতুন। এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সিনিয়র স্টাফ নার্স মোছাঃ রোকেয়া খানম, মোছাঃ রাফিজা খাতুন, শাহিনা খাতুন, সাহারা খাতুন, আসমা আক্তার,মিম্মা খাতুন, রেখসোনা খাতুন,মিডওয়াইফ মোছাঃ জান্নাতুল ফেরদাউস ও নার্গিস পারভিনসহ অন্যান্য নার্সিং কর্মকর্তারা।

ধর্মঘটকারীদের দাবি- স্বতন্ত্র নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরকে ভিন্ন অধিদপ্তরের সাথে একীভূত করার অপচেষ্টা বন্ধ এবং জাতীয় নার্সিং কমিশন গঠন। নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত নিয়োগবিধি, অর্গানোগ্রাম, স্ট্যান্ডার্ড সেট-আপ এবং ক্যারিয়ার প্যাথ অনুমোদন ও বাস্তবায়ন।

নার্সদের পরবর্তী উচ্চতর পদগুলোতে (৯ম হতে ৪র্থ গ্রেড) ভূতাপ্রেক্ষভাবে পদ প্রমার্জণের মাধ্যমে পদোন্নতিসহ সুপারনিউমেরারী পদন্নোতি।

দ্রুত সময়ের মধ্যে নার্সিং সুপারভাইজার এবং নার্সিং ইন্সট্রাক্টর পদগুলো ৯ম গ্রেডে উন্নীত করন। ডিপ্লোমা নার্স-মিডওয়াইফদের সনদকে স্নাতক (পাশ) সমমান দেওয়ার পাশাপাশি সকল গ্রাজুয়েট নার্স-মিডওয়াইফদের জন্য প্রফেশনাল বিসিএস চালু করতে হবে।

বেসরকারি স্বাস্থ্য সেবা এবং নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নার্স নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট নিয়োগ-বিধি ও মানসম্মত বেতন কাঠামো এবং অপ্রশিক্ষিত ও নিবন্ধনবিহীন ভূয়া নার্স-মিডওয়াইফদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও নার্স-মিডওয়াইফদের ঝুঁকিভাতা প্রদানসহ নার্সিং ইউনিফরম পরিবর্তন করতে হবে। শয্যা, রোগী ও চিকিৎসক অনুপাতে নার্স-মিডওয়াইফদের পদ সৃজন ও নিয়োগ দেওয়া।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গাংনীতে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরে জাতীয় প্রাণী সম্পদ সপ্তাহ ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন

গাংনীতে র‍্যাবের অভিযানে গাঁজাসহ ২ যুবক আটক

মেহেরপুরে জেলা প্রশাসকের নির্দেশে শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

মেহেরপুরে ধানের শীষের পক্ষে পৌর যুবদলের গণসংযোগ

মেহেরপুরে সবজি বোঝাই ট্রাক উল্টে চালক আহত