গাংনীতে নিখােঁজের একদিন পর শিশু আনসারীর মরদেহ উদ্ধার

গাংনী প্রতিনিধি :
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নের রুয়েরকান্দি গ্রামে নিখােঁজের একদিন পর বাড়ির পাশের একটি গর্ত থেকে শিশু
আনসারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পরিবারের লােকজন ও প্রতিবেশীরা। শিশু আনসারী ওই গ্রামের মৃত জাব্বার আলীর ছেলে। বৃহস্পতিবার বিকেলে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
শিশু আনসারীর মা মােস্তারা খাতুন জানান,আনসারী গত বুধবার দুপুরে স্কুল থেকে বাড়ি আসে। এরপর খাবার খেয়ে বাড়ির বাইরে খেলতে গিয়েছিল। পরে আর তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিলােনা। বৃহস্পতিবার বিকেলে বাড়ির পাশে একটি গর্তে আমার সন্তান আনসারীর মরদেহ ভাসতে দেখে প্রতিবেশীরা। কিভাবে আমার সন্তানের মৃত্যু হয়েছে, তা এখনও বুঝতে পারিনি।
গাংনী থানার ওসি বানী ইসরাইল ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান,শিশু আনসারীর মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।