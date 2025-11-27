বৃহস্পতিবার, ২৭শে নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১২ই অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৫ই জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত গাংনীতে নিখােঁজের একদিন পর শিশু আনসারীর মরদেহ উদ্ধার
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীতে নিখােঁজের একদিন পর শিশু আনসারীর মরদেহ উদ্ধার

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ২৭, ২০২৫ ৫:৪৪ অপরাহ্ণ

গাংনী প্রতিনিধি :

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নের রুয়েরকান্দি গ্রামে নিখােঁজের একদিন পর বাড়ির পাশের একটি গর্ত থেকে শিশু
আনসারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পরিবারের লােকজন ও প্রতিবেশীরা। শিশু আনসারী ওই গ্রামের মৃত জাব্বার আলীর ছেলে। বৃহস্পতিবার বিকেলে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

শিশু আনসারীর মা মােস্তারা খাতুন জানান,আনসারী গত বুধবার দুপুরে স্কুল থেকে বাড়ি আসে। এরপর খাবার খেয়ে বাড়ির বাইরে খেলতে গিয়েছিল। পরে আর তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিলােনা। বৃহস্পতিবার বিকেলে বাড়ির পাশে একটি গর্তে আমার সন্তান আনসারীর মরদেহ ভাসতে দেখে প্রতিবেশীরা। কিভাবে আমার সন্তানের মৃত্যু হয়েছে, তা এখনও বুঝতে পারিনি।

গাংনী থানার ওসি বানী ইসরাইল ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান,শিশু আনসারীর মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।




