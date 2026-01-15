গাংনীতে নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালনে জেলা প্রশাসনের একাধিক মোবাইল কোর্ট অভিযান

মেহেরপুর নিউজঃ
নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালন নিশ্চিত করতে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গাংনী উপজেলায় একাধিক মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।
জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আরাফাত হোসেনের নেতৃত্বে গাংনী পৌরসভার বাশবাড়িয়া, চৌগাছা, মালসাদহ ও গাংনীসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করা হয়। এসময় গণভোটের প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি পৌরসভার ভোটকেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করা হয়।
অপরদিকে, সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুমাইয়া জাহান ঝুরকার নেতৃত্বে সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়নে নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালন মনিটরিং ও গণভোটের প্রচারণা চালানো হয়। এসময় একটি স্থানে আচরণবিধি লঙ্ঘন করে লাগানো নির্বাচনী প্রচারণামূলক পোস্টার পাওয়া গেলে তা অপসারণ করা হয়।
এছাড়াও সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হোসেনের নেতৃত্বে গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের আযান ও যুগিন্দা এলাকায় নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
জেলা প্রশাসন সূত্র জানায়, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে এ ধরনের মনিটরিং ও মোবাইল কোর্ট অভিযান অব্যাহত থাকবে।