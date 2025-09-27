গাংনীতে নেশা জাতীয় ট্যাবলেটসহ যুবক গ্রেপ্তার

গাংনী প্রতিনিধি :
মেহেরপুরের গাংনীতে ৪৬ পিচ ইয়াবা (নেশাজাতীয় মাদকদ্রব্য) ট্যাবলেটসহ মাসুদ রানা (২৬) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
শনিবার বিকেলের দিকে জেলার গাংনী উপজেলার বামন্দী ইউনিয়নের রামনগর এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে র্যাব সদস্যরা । গ্রেপ্তারকৃত মাসুদ রানা রামনগর গ্রামের আয়নাল মন্ডলের ছেলে।
র্যাব-১২ মেহেরপুরের গাংনীস্থ ক্যাম্প সূত্র জানায়,গােপন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাবের একটি দল রামনগর গ্রামে অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে ৪৬ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ মাসুদ রানা নামের একজন গ্রেপ্তার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় যে, ধৃত আসামী দীর্ঘদিন যাবত অবৈধ মাদকদ্রব্য ইয়াবা ট্যাবলেট অন্য এলাকা হতে ক্রয় করে এনে নিজ বিক্রয় করতাে। এমনকি নিজ এলাকাসহ আশপাশের এলাকায় বিক্রয় করে যুব সমাজকে ধ্বংসের দিকে ধাবিত করে আসছিল এমন কথা সে স্বীকার করে। তার বিরুদ্ধে গাংনী থানায় ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) সারণির ১০(ক) ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।